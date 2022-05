Russische diplomaat stapt op: “Ik heb me nooit zo geschaamd voor mijn land”

De Russische VN-diplomaat Boris Bondarev neemt ontslag vanwege de oorlog in Oekraïne. In zijn ontslagbrief schrijft hij: “Ik heb me nooit zo geschaamd voor mijn land als nu.”

Boris Bondarev was vertegenwoordiger voor Rusland bij de VN in Genève. Maar nu geeft hij zijn goedbetaalde job op, omdat hij wat zijn regering momenteel doet “onaanvaardbaar” vindt. “Als ambtenaar moet ik daar een deel van de verantwoordelijkheid voor dragen”, zegt hij.

Bondarev noemt de invasie in Oekraïne “een ramp” en schaamt zich voor “de agressieve oorlog die door de troepen van president Vladimir Poetin wordt gevoerd”. Het is voor zover bekend de eerste diplomaat die ontslag neemt door de oorlog. “Ik wil ’s morgens weer in de spiegel kunnen kijken”, zegt hij.

Op de vraag of collega’s van hem er ook zo over denken, zegt Bondarev: “Niet alle Russische diplomaten zijn oorlogszuchtig. Ze zijn redelijk, maar ze moeten hun mond houden of ze verliezen hun baan.” Alles zal ervan afhangen of Rusland hem zal vervolgen of niet, zegt hij. Gebeurt dat niet, dan sluit hij niet uit dat andere diplomaten zijn voorbeeld zullen volgen.

Bondarev zei nog dat degenen die besloten hebben om deze de oorlog te beginnen – Poetin dus, zonder hem expliciet bij naam te noemen – slechts één ding willen: “Voor altijd aan de macht blijven, in pompeuze, smakeloze paleizen wonen, op jachten varen zo groot als marineschepen en genieten van onbeperkte macht en straffeloosheid”.

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland is mijn thuis en mijn familie geworden. Maar ik kan gewoon niet langer leven met deze bloedige, zinloze en absoluut onnodige schande.”