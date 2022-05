Kinrooi

In Kinrooi liet Maarten Truijen de regenboogvlag wapperen aan het gemeentehuis. Maarten is een van de twaalf finalisten van Mister Gay Belgium 2022. “De regenboogvlag opnieuw laten wapperen, was een van de elementen die bij mijn nominatie horen”, vertelt de Kinrooienaar. “Ik ben blij dat ik van zo’n verdraagzame gemeente als Kinrooi kom.” In november neemt Maarten deel aan de finale van Mister Gay Belgium. pabr