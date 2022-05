GLUREN BIJ BV’s. Astrid Coppens showt haar babybuikje aan de kust, Klaasje Meijer toont zich als een echte durfal

Regenachtig of niet: voor deze BV’s stonden de afgelopen dagen toch vooral in het teken van flink plezier maken. Zo genoot Astrid Coppens van haar steeds groeiende babybuikje (en haar dochter Billie-Ray), spendeerde Eline De Munck haar vakantiedagen in Canada, werkte Natalia zich in het zweet op Barbados en ex-K3’tje Klaasje Meijer toont zich als een echte durfal. Ella Leyers besloot ondertussen een leuke foto uit de oude doos online te zwieren… inclusief speelse belediging aan het adres van haar jongste zus Olga.