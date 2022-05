Kunstenaars Merel en Jef stellen tentoon in kerkje van Laak

Houthalen-Helchteren

In het kerkje van Laak stelde de Peltse Merel Thijs voor het eerst haar werken tentoon. Merel schildert met dikke penselen op grote vellen rijstpapier. Ze wordt beïnvloed door de Japanse en Chinese schilderkunst en haar werkt lijkt op kalligrafie met zwarte penseelstreken. “Elk werk vraagt een innerlijke voorbereiding waarbij ik de natuur als levensenergie observeer”, zegt Merel. “De energie die ik dan ontvang, laat ik vrij stromen in mijn schilderwerk. Alles gebeurt met één geut, zodat de vorm niet gedrongen is, maar een vrije lijn. Ik wil een vrij scheppend mens zijn, ook in het dagelijks leven.”

Tegelijkertijd stelde ook Jef Lingier uit Meulenberg zijn werken tentoon in het Casino. “In zijn schilderijen komt liefde, tederheid en respect voor mensen tot leven”, zei Ayse Yigit in het openingswoord van de expo. “Elk mens is bijzonder, inspirerend, mooi en het is een talent om daar een oog voor te hebben.” jli