Gymnasten JEM Genk halen zeven medailles op Vlaamse kampioenschappen

Genk

De gymnasten van Jong en Moedig (JEM) Genk hebben tijdens het Vlaams kampioenschap maar liefst zeven medailles gewonnen. Ook op Limburgs vlak stond JEM Genk bovenaan in de rangschikking.

Volgens hoofdtrainer Gaye Göktas zijn de successen te danken aan de vernieuwde turnhal, leergierigheid, een gemotiveerd trainersteam en het doorzettingsvermogen van de gymnasten. “We zorgen ervoor dat de gymnasten terechtkomen in de juiste groep zodat ze ook het beste van zichzelf kunnen geven”, zegt Danny Millen, voorzitter van JEM Genk. “Turnen is weliswaar een individuele sport waar elke gymnast apart beoordeeld wordt, maar ook de clubgeest is erg belangrijk. Het clubgevoel, met de trainer als spilfiguur, staat voorop.” De gymnasten met de hoogste scores op het Vlaams kampioenschap mogen nu ook meedoen aan het Belgisch kampioenschap Gymnastiek. cn