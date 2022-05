Sponsorloop Sint-Jansbergschool brengt 6.450 euro op voor Haïti

Kinrooi/Maasmechelen

De mensen achter de organisatie Help Haïti Leven mochten in Kinrooi zopas een cheque van 6.450 euro in ontvangst nemen. Het ging om de opbrengst van een sponsorloop van de leerlingen van de Sint-Jansbergschool.

“Het is hartverwarmend dat mensen in deze moeilijke tijden nog altijd heel erg gul zijn”, bloost Els Peeters van Help Haïti Leven. “Zo’n bedrag kan je alleen maar bij elkaar lopen als je er met hart en ziel voor gaat en de juiste stimulans krijgt. En die hebben de leerlingen wel degelijk meegekregen”, zegt directeur Jaak Tielens van de Sint-Jansbergschool over de leerlingen en leerkrachten van de eerste graad. Lieve Monnissen, Jaqueline Langens en de andere leerkrachten maakten van dit event een succes. Afsluiten deden de kinderen met muziek en dans. jth