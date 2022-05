Jean uit Opglabbeek is al 50 jaar organist en koorleider: “Van stoppen is nog geen sprake”

Oudsbergen

Ruim een halve eeuw is Jean Conings (75) uit Opglabbeek al actief als organist en koorleider in het centrum, in Louwel en Nieuwe Kempen. De koorleden vierden hun gouden dirigent op gepaste wijze.

“Jean is een echte muziekman”, klinkt het bij de verschillende Opglabbeekse koren. “Muziek maken, is communiceren met mensen”, vindt Jean zelf. “Prachtig is dat. Toen mijn broer Jaak op jonge leeftijd overleed, heb ik zijn werk verder gezet. Door corona lagen de activiteiten een tijdje stil, maar ik geniet nog altijd als organist. Van stoppen is nog geen sprake, ook niet als koorleider. Ik hoop nog jaren door te gaan.” rdr