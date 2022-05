Geen punten, geen Naomi Osaka op Wimbledon? Tennistopper twijfelt aan deelname: “Beetje een exhibitietoernooi”

De voormalige nummer 1 van de wereld Naomi Osaka (WTA 38) heeft momenteel “de neiging” om niet deel te nemen aan Wimbledon. Dat verklaarde de Japanse maandag na haar uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros.

Er zullen op de komende editie van Wimbledon geen ATP- en WTA-punten te verdienen zijn als de organisatie vasthoudt aan de ban van Russische en Wit-Russische spelers, zo maakten de overkoepelende organen in het mannen- en vrouwentennis vorige vrijdag bekend.

“Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat als ik Wimbledon speel zonder dat er punten op het spel staan, het een beetje een exhibitietoernooi is. Ik heb nog geen beslissing genomen, maar neig er momenteel naar om niet deel te nemen. Maar dat kan veranderen. Elke keer als ik het gevoel heb in actie te komen op wat lijkt op een exhibitietoernooi, kan ik gewoon niet honderd procent voluit gaan.”

Wimbledon is het derde grandslamtoernooi van het jaar en vindt plaats van 27 juni tot 10 juli. De organisatie van het beroemde grastoernooi op de All England Club nabij Londen besliste vorige maand, op 20 april, geen Russische en Wit-Russische spelers toe te laten. Wimbledon werd zo het eerste tennistoernooi dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne. Vandaag mogen Russen en Wit-Russen deelnemen aan toernooien onder een neutrale status.