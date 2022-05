Basisschool Hink Stap Sprong krijgt kleurpotloden in twaalf huidskleuren

Maaseik

Schepen Bouchera Ait Aadi en Liesbeth Bleux brachten vorige week namens de dienst Jeugd en Samenleving kleurpotloodjes in twaalf verschillende huidtinten in de eerste klas van basisschool Hink Stap Sprong in Opoeteren. Er werden 300 sets van twaalf kleurtjes uitgedeeld in alle kleuterklassen en basisscholen vaan Maaseik.

“Als schepen van integratie vind ik het belangrijk dat de kinderen bij het tekenen hun eigen huidskleur kunnen kiezen en dat ze weten dat elke huidskleur mooi is”, zegt schepen Ait Aadi. “De kinderen zochten meteen hun eigen huidskleur tussen de twaalf tinten. We waren aangenaam verrast om te zien hoe simpel het kan het zijn om kinderen spelenderwijze aan te leren dat er diversiteit is in onze samenleving.” roma