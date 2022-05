Na zeventien jaar komt er een einde aan het verblijf van Heracles in de Eredivisie. Een rampzalig slot van de competitie velde het verdict voor de club van Limburgers Lucas Schoofs en Elias Sierra. “Als speler doe je er alles aan om dit te vermijden maar het slechtst denkbare is gebeurd”, reageert Schoofs in de Nederlandse media.