Jonge Genkenaar test positief op drugs: vals geld en verboden wapen in auto gevonden

Genk

Een 18-jarige Genkenaar met een voorlopig rijbewijs is zaterdagavond door de politie aan de kant gezet op de Sportlaan omdat hij veel te snel reed. De jonge chauffeur testte positief op drugs en had valse eurobiljetten en een verboden wapen bij. Zijn 20-jarige passagier had wiet bij.

Omdat de bestuurder een voorlopig rijbewijs heeft, mocht hij niemand vervoeren. Voor alle overtredingen werden pv’s opgesteld. mm