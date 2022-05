Harmonie De Verenigde Vrienden draagt eerste optreden op aan goede doel

Bree

Om gekende redenen bleven de instrumenten van de 35 leden van de Koninklijke harmonie De Verenigde Vrienden lange tijd onaangeroerd. “Maar nu het weer kan, hebben we meteen ons heroptreden voor het goede doel gemaakt”, aldus nestor Luc De Bruyne van De Verenigde Vrienden. “Onder leiding van dirigent Ruud Hawinkel speelden we een benefietconcert voor de Oekraïense vluchtelingen in Bree. De Barrier liep helemaal vol en ook onze collega’s van KH Sint-Michiel gaven een gastoptreden.” pabr