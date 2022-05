Ysaline Bonaventure laat zege nog wegglippen in eerste ronde van Roland Garros: “Ik was anderhalve set de betere speelster“

Meer dan een uur lang had Ysaline Bonaventure (WTA 168) met vaak wonderlijke klappen de bovenhand op Bianca Andreescu (WTA 72), toch de winnares van de US Open 2019, maar uiteindelijk glipte de zege nog weg: 3-6, 7-5, 6-0. “Ik ben blij dat ik getoond heb met de beteren mee te kunnen, maar verlies toch liever met 6-2, 6-3 dan op deze manier.”

Het kantelpunt situeerde zich diep in de tweede set, toen de perfect Nederlands sprekende Luikse onder meer twee dubbele fouten sloeg. “Anderhalve set was ik de beste speelster, maar dan ging ik een paar keer in de fout. Tegen iemand van haar niveau kreeg je geen 1.000 kansen, dus de schaarse opportuniteiten moet je grijpen. Toen dat niet lukte, kreeg ik het mentaal lastig. In de derde set speelde Andreescu agressiever en liet ik het wat los. En dat gaat het snel. Het is niet de eerste keer dat zoiets me overkomt. Ook op de Fed Cup en de US Open tegen Alize Cornet maakte ik onvoldoende gebruik van de keymoments. Een werkpunt, dus. ”

Gravel is nochtans niet de favoriete biotoop van de perfect Nederlands sprekende Luikse. “Dat klopt, maar ik ben met een goed gevoel uit de kwalificaties gekomen. En ik speel graag tegen de toppers. Ik zit ook beter in mijn vel, op en naast de baan. Eind vorig jaar had ik het moeilijk, maar ik heb ondertussen een nieuwe entourage uitgebouwd. Sowieso weet ik dat snel weer mijn oude ranking kan herwinnen. En misschien zelfs hoger kan reiken.”(mv)