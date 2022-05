Maria draagt benefietavond voor Kom op tegen Kanker op aan overleden vriendin

As/Genk

Voor de tweede keer organiseert Maria Ricciardelli een muzikale avond ten voordele van Kom op tegen Kanker in As. Dit jaar zal het evenement doorgaan op 22 oktober in De Drieschaar en draagt Maria de avond op aan haar aan kanker overleden vriendin Mieke Vallé.

“Mieke was een optimistische vrouw die moedig vocht tegen haar ziekte”, vertelt Maria. “Het lot besliste helaas anders, maar we willen haar graag op een positieve manier herdenken. Dat doen we met een avond vol muziek en ambiance.” Om het evenement nog wat meer uitstraling te geven, werden twee Asserse peters aangezocht om hun schouders onder de benefietavond te zetten. Vorige week woensdag werden ze voorgesteld op de lokale radio GRK. Burgemeester Tom Seurs en zanger Geert Vanloffelt kwamen langs voor de kick-off en aanvaardden de uitnodiging om van deze happening een geslaagde avond te maken. “Met dj Bjorn Verhoeven en coverbands Super Shake en Living Room Setup zal het gegarandeerd een groot feest worden”, belooft Maria. geva

Info en tickets via benefiet2022@gmail.com