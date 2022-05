Dansgroep Company L van danscentrum Danza haalt Europese titel binnen

Houthalen-Helchteren

Danscentrum Danza uit Houthalen heeft Europese kampioenen in haar rangen. Tijdens de kampioenschappen Dance Stars in het Duitse Kalkar zette de groep Company L het beste resultaat neer in de categorie Teams Open voor beginners en gevorderden.

“En daar zijn we ontzettend trots op”, zegt Veruschka Valenti, verantwoordelijke van Danza. “Company L is een team van elf dansers tussen 9 en 25 jaar. Zij worden geleid en gecoacht door choreografe Lien Straetemans. Zij zorgde voor een aangename mix tussen moderne dans en spectaculaire acrobatie. Eerder dit jaar werd Company L ook Belgisch kampioen, behaalde de groep vijf keer goud en één keer zilver tijdens de wedstrijden.”

Wie Danza aan het werk wil zien, kan op 5 juni om 20 uur terecht in Casino Modern in Genk. cn