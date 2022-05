Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel viert 100-jarig bestaan

Genk

Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel bestaat exact een eeuw. Een jubileum dat leerlingen en leerkrachten niet zomaar lieten passeren.

Opmerkelijke gast op het eeuwfeest was Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. Hij was immers ooit zelf leerling in de school. “Het was een schitterende dag”, blikt Pieter-Jan Bollen van Mickey Mouse-De Sleutel terug. “De weergoden waren ons goed gezind en er was heel veel volk. In de namiddag gaven de leerlingen en leerkrachten zich volledig tijdens het schoolfeest op de speelplaats. Zon, muziek, dansjes, heel veel lekker eten en drank maakten het feest compleet. Het deed ook deugd om de draad van het schoolfeest weer op te nemen nadat we het enkele jaren verplicht moesten afgelasten. De Steltlopers van Jeugdwelzijnswerk Gigos zorgden bovendien ook nog voor een stukje spektakel.” cn