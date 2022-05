Buurtbewoners stellen Demir in gebreke voor hinder door padel

Vier buurtbewoners van vier verschillende padelterreinen, verspreid over Vlaanderen, stellen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in gebreke. Ze ondervinden te veel geluidsoverlast.

“Het doel van de ingebrekestelling is dat de Vlaamse overheid met een regelgevend kader komt”, zegt advocaat Joris Van Cauter. “Met regels over waar al dan niet velden toegelaten zijn, of als ze er zijn: welke maatregelen genomen moeten worden die geluid- en lichtoverlast tot een minimum beperken. Want er is miskeken op de aard van de sport, en welke lasten die meebrengt. Het is niet zomaar te vergelijken met tennis.”

Van Cauter wijst op meerdere verschillen. “Op één tennisterrein kunnen drie padelterreinen, met telkens vier spelers. Padel wordt ook gespeeld van ’s morgens tot ’s avonds, het hele jaar door. Dus de duur van de overlast is ook anders dan bij tennis.” Bovendien wordt padel gespeeld met een hardere racket én in een glazen box, wat de geluidshinder nog verhoogt. Van Cauter: “Geluidsoverlast is een erg onderschat probleem, met voor wie er onder lijdt bijzonder zware medische en psychische gevolgen.”(sir, phu)