WZC ’t Kempken viert 25-jarig bestaan in het Veneziaans

Dilsen-Stokkem

Het personeel van woonzorgcentrum ’t Kempken in Dilsen-Stokkem vierde afgelopen weekend hun 25-jarig bestaan. “Voor deze gelegenheid hadden alle medewerkers een Veneziaanse outfit aan”, vertelt Ilke Holtof. “Veerle Colson, Bert Wevers, Petra Maes en Kadya Koudane zijn er vanaf de eerste dag bij en zijn dus al 25 jaar in dienst. Samen met Viviane Op ’t Rood hebben we een uniek avondprogramma samengesteld. Ons feest is ook een knipoog naar de tijd van corona. We hebben vele maatregelen gekend en die zijn nu achter de rug.” “Ik ben blij alle personeelsleden van ’t Kempken weer eens samen te zien,” aldus Sofie Vandeweerd. “Met een Veneziaans decor zit de sfeer er goed in.”

’t Kempken groeide voort uit het bestaande rustoord van Rotem dat de stad in 1982 overgenomen heeft van de Zusters Sint-Jozef. “Vele bejaarden vonden in het klooster in Rotem een onderdak”, vertelt Ingrid Erlingen. “Dit weekend vieren we dus ook 40 jaar bejaardenzorg in Dilsen-Stokkem.” mmd