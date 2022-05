Monsterverzet op omgebouwde tijdritfiets moet Ellen van Dijk naar uurrecord stuwen

Als het van haar trainer afhangt, dan kan Ellen van Dijk de eerste vrouw worden die 49 kilometer aflegt in één uur tijd. Vanavond waagt de 35-jarige Nederlandse haar kans in het Zwitserse Grenchen. Bij Trek spaarden ze kosten noch moeite in de intense voorbereiding van vijf maanden die vanavond in een topprestatie moet resulteren.

Om 17u00 weerklinkt op Zwitserse bodem in Grenchen het startschot voor een eenzame één uur durende lijdensweg. Aan de start? Wereldkampioene in het tijdrijden Ellen van Dijk. De 35-jarige wielrenster jaagt op het werelduurrecord van de Britse Joscelin Lowden die eind vorig jaar in hetzelfde Grenchen goed was voor 48,405 kilometer op een uur.

Omgebouwde tijdritfiets

Het werd een race tegen de klok om een geschikte fiets samen te stellen toen vijf maanden geleden concrete plannen voor de aanval op het werelduurrecord gesmeed werden. De klassieke ‘Speed Concept’ van fietsenbouwer Trek dient als basis voor de fiets waarmee Van Dijk vanavond in actie komt.

De keuze voor een tijdritfiets in plaats van een pistefiets was snel gemaakt. Van Dijk kan op die manier namelijk dezelfde houding aannemen als tijdens pakweg het WK tijdrijden. Een team van naar schatting 20 mensen – van ingenieurs, tot mecaniciens, ondersteunend personeel op logistiek vlak en grote namen bij SRAM en Bontrager – hielp mee aan de constructie van dé ideale uurrecordfiets. Op die fiets geen plaats voor een achterderrailleur, naaf en voorste steekas.

Monsterverzet

De grote vraag bij een werelduurrecord is telkens met welk verzet de renner of renster in kwestie van start gaat. Campenaerts maakte in 2019 gebruik van een 63-15. Van dijk opteert voor 58 tanden vooraan en 14 tanden achteraan. Dat verzet moet haar in staat stellen om tussen de 93 à 97 omwentelingen te halen, wat voor haar het ideale ritme is met het huidige werelduurrecord van 48,405 kilometer in het achterhoofd.

Knipoog naar Voigt

Het is niet de eerste uitstap van Trek naar het werelduurrecord. In 2014 – toen de UCI de regels versoepelde qua fietsen - werd Jens Voigt de eerste renner die het uurrecord voor mannen vestigde op 51,110 kilometer. Zijn ‘Speed Concept’-ontwerp was iconisch, met een gesplitst zwart-wit kleurenschema en chronometers op de wielen.

Van Dijk’s ‘Speed Concept’ is een knipoog naar de ontwerp, maar hoofddesigner Greg Thorne wilde ook een frisse, nieuwe look. De blauw-witte kleuren zijn een eerbetoon aan de geschiedenis van het uurrecord, maar weerspiegelen ook de vereiste toewijding en verfijning om een aanval op het record te ondernemen.

Geen grote hoogte

Opvallend wel: de piste in Grenchen ligt op 451 meter boven zeeniveau. Een groot contrast met Aguascalientes waar Victor Campenaerts in 2019 het uurrecord bij de mannen verbeterde. Campernaerts kwam toen in actie op bijna 1900 meter hoogte. Pas een uur voor de start van de recordpoging zal Van Dijk overigens weten hoe het met de luchtdruk en temperatuur zit op de piste van de Tissot Velodrome. Die twee parameters spelen een doorslaggevende rol in het eindresultaat.

Eerste vrouwen boven 49 kilometer?

Als het van haar trainer Josu Larrazabal afhangt, dan kan Van Dijk het huidige uurrecord verpulveren. In dat geval moeten de omstandigheden natuurlijk meezitten. “Als alles goed gaat, denken we dat we het op meer dan 49 kilometer kunnen zetten”, klinkt het vooraf.

Of Van Dijk stiekem een doel heeft gemaakt van het voormalige uurrecord van Eddy Merckx (49,431 kilometer) is maar zozeer de vraag. U kan de recordpoging van de Nederlandse renster vanaf 17u00 via onderstaande video.