Remco Evenepoel één maand na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik: “Er is een bepaalde druk van mij afgevallen”

Morgen zal het exact een maand geleden zijn dat Remco Evenepoel op meesterlijke wijze Luik-Bastenaken-Luik naar zijn hand zette. In de Ronde van Noorwegen start de kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl zijn voorbereiding op de grote doelen in de tweede seizoenshelft: Ronde van Zwitserland, BK tijdrijden én de Vuelta.

Wat doet een 22-jarige in de week nadat hij met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste grote monument heeft gewonnen?

Evenepoel: “Ik heb mijn fiets een week lang niet aangeraakt, met uitzondering van een ontspannen ritje met enkele leden van de omkadering van de ploeg die bij mij in de buurt wonen. Verder heb ik veel aandacht besteed aan mijn familie en mijn vriendin. Na een week ben ik dan naar Spanje vertrokken voor een hoogtestage. Het is te zeggen: ik sliep vijftien nachten in een hoogtekamer in Denia waardoor ik kon trainen op zeeniveau en tegelijk slapen op hoogte. Ja, er is serieus hard getraind in functie van de eerstkomende doelen, de Ronde van Zwitserland en het BK tijdrijden.”

Is er iets veranderd door die zege in Luik?

“Er is toch een zekere druk van mij afgevallen. Er is een zekere stress verdwenen met het oog op het tweede deel van het seizoen. Als je net Luik hebt gewonnen, is het ook makkelijker om de training te hervatten of om u op te laden voor nieuwe wedstrijden die eraan zitten te komen. En ja, het geeft toch vertrouwen als je een grote wedstrijd kunt winnen. Noem het maar een opluchting én een boost aan vertrouwen. De twijfel die er soms was, zal nu toch een beetje minder zijn, denk ik.”

Heb je die finale in Luik nog vaak herbeleefd?

“Ik heb de beelden wel eens herbekeken, ja. Het mooie was dat ik het plan dat we voorop hadden gesteld, tot in de puntjes hebben uitgevoerd. Ik zat altijd mee vooraan dankzij het werk van de ploegmaats maar bleef uitermate kalm. Het was afgesproken dat ik zou demarreren net over de top van La Redoute. Of ik het nog lastig heb gehad? Natuurlijk, vooral in het tweede deel van de Roche-aux-Faucons. En ook de wind blies niet in mijn voordeel, wat het nog lastiger maakte.”

Intussen is de knop omgedraaid.

“Klopt! De focus gaat nu meer naar de rittenwedstrijden terwijl die in het eerste deel van het seizoen ging naar rittenwedstrijden én ééndagswedstrijden. Nu ga ik vooral in rittenkoersen mijn ding doen: eerst Noorwegen als opstapje naar de Ronde van Zwitserland waar ik wil zien wat ik kan in het echte hooggebergte. En die tijdrit van 26 kilometer maakte die wedstrijd ook interessant voor mij. Na het BK tijdrijden trek ik terug op hoogte om de Vuelta voor te bereiden. Ik zal nog wat koerskes in Spanje rijden en dan is de Vuelta er al.”

Volg je intussen ook de Giro?

“Zeer zeker! Ik doe niets liever dan op televisie andere wedstrijden volgen. Om er uit te leren ook.”

Waar let je dan op?

“Op hoe bepaalde renners een onderneming van drie weken aanpakken. Zo’n Nibali bijvoorbeeld. In de eerste week zou je denken dat hij niet al te goed is maar je ziet hem dag per dag beter worden. Door vooral zoveel als mogelijk krachten te sparen. (Lacht) Ik denk niet dat je mij ooit nog in de eerste week zult zien meespurten voor bonificaties. Ik zal dat voortaan vanuit het midden van het peloton bekijken en eens goed lachen met hen die wel meespurten.”

Wie maakt op jou de beste indruk?

“Carapaz en toch ook Hindley, die zaterdag wel héél gemakkelijk naar Carapaz toereed. Als je me vraagt wie de Giro gaat winnen, dan denk ik toch Carapaz. De afsluitende tijdrit is niet superlang maar Carapaz is toch de betere tijdrijder van de twee. Hindley zal dus al een flinke voorsprong bij elkaar moeten fietsen wil hij het roze over de tijdrit tillen.”