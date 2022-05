500 inwoners van Heers genieten van uitgestelde nieuwjaarsreceptie in de zon

Heers

Na twee jaar zonder nieuwjaarsreceptie nodigde het gemeentebestuur zondagvoormiddag alle inwoners uit om samen te klinken op het centrumplein.

“Corona trok begin januari opnieuw een streep door onze nieuwjaarsdrink”, zegt burgemeester Kristof Pirard. “Maar uitstel is geen afstel, dus trakteerden we iedereen op een hapje en een drankje terwijl The Flash Band voor livemuziek en ambiance zorgde. Het zonnetje was besteld en dankzij vrijwilligers van carnavalsvereniging De Klompenridders bleven de glazen goed gevuld.”

Ruim 500 inwoners genoten op deze ‘Heers Apero’ van de gezellige sfeer op het plein. Hier en daar werd zelfs een dansje opgevoerd. “Door het prachtige weer bleven de mensen ook wat langer hangen”, aldus de burgemeester. “Maar om 13 uur ging onze toog wel onherroepelijk dicht. Op het menu stonden frietjes, snacks en ijsjes. De kinderen konden zich laten grimeren en met een glittertattoo of gevouwen ballon naar huis. Misschien moeten we er eens over nadenken om onze nieuwjaarsdrink elk jaar in de lente te plannen.” frmi