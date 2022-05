Schatrijke ex-Googlebaas deelt sleutel tot geluk na drama: “Gebruikte verlies van mijn zoon om mijn wereld beter te maken”

De naam Mo Gawdat doet wellicht geen belletje rinkelen, maar de ex-baas van Google komt in zijn nieuwe boek That little voice in your head naar buiten met een verhaal dat je bij de keel grijpt. De 51-jarige Brit verloor zijn zoon Ali (21) na een routineoperatie en viel in een diepe put, waar hij op eigen wilskracht weer helemaal uit klauterde. Hij zette zijn pijn aan de hand van eigen peilers om in een nieuwe vorm van geluk en deelt zijn geheim met de wereld. Want simpelweg gelukkig worden, kan volgens hem iedereen.