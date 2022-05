Lommel SK bereikte maandag een overeenkomst met Kristof Van Hout (35). De Lommelse doelman komt transfervrij over van kampioen Westerlo en tekende een contract van één seizoen met optie. Bovendien zal Van Hout in Noord-Limburg ook deel uitmaken van de technische staf van de beloften. In het verleden kwam de doelman uit voor het Indiase Delhi Dynamos, KRC Genk, KV Kortrijk en Standard. (svc)