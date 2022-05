Aziatische Esaki moet maand dicht: “Illegale tewerkstelling en huisvesting”

Esaki, hier in de Stationstraat in Genk Centrum met eigenaar Krishna Simkhada, kan vlak voor Genk on Stage van start gaat de deuren weer openen. — © RR

Het Aziatisch sushirestaurant Esaki in de Stationstraat in Genk Centrum moet een maand sluiten. Aanleiding zijn illegale tewerkstelling en huisvesting.

“Om reden, onafhankelijk van onze wil, werden we bij Esaki Genk geconfronteerd met de plotse noodzaak gedurende één maand de deuren te moeten sluiten. De sluiting laten we - met stevige tegenzin - ingaan op maandag 23 mei.” Die boodschap staat op de website van het Aziatisch restaurant. De eigenaar benadrukt dat de tijdelijke sluiting niets te maken heeft met voedsel- of andere hygiëne. Wel is de beslissing van de burgemeester om het een maand dicht te houden het gevolg van illegale tewerkstelling en illegale huisvesting. “Bij eerdere controles kreeg de eigenaar het voordeel van de twijfel”, zegt burgemeester Wim Dries

“Op 26 maart was er een nieuwe controle en zijn er overtredingen vastgesteld. Het is omwille van de brandveiligheid dat er niemand mag wonen. Als dat dan toch toegelaten wordt dan is er een probleem. Ik heb de eigenaar ook uitgenodigd op een hoorzitting om naar zijn kant van het verhaal te luisteren. En hij is daar ook op ingegaan. Ik heb de sanctie beperkt tot één maand. Dan kan de zaak toch opnieuw van start gaan voor de aftrap voor Genk on Stage wordt gegeven.” De eigenaar heeft nog gelijknamige restaurants in Tongeren en Hasselt. Die blijven gewoon open. (CN )