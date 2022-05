Nieuw bier ‘3700’ gelanceerd in Tongeren

Tongeren

Met ‘3700’ heeft de Ambiorixstad weer een nieuw bier. Het brouwsel is een creatie van Karel Tack van brouwerij At Tack, Dirk Duchateau van Vonk en Glenn Vliegen van Bar Baboe.

“In het najaar van 2021 hadden Dirk en Glenn zin in een nieuw lekker biertje”, vertelt Karel. “3700 is een session bier van 4,5%, een blond bier waarvan je de hele dag kan van genieten zonder er poepeloerezat van te worden. Het is lichter dan een pils en gemaakt met Belgische hop, groene belle uit West-Vlaanderen. Het is een hoge gisting bier, met hergisting op fles. Het wordt gebrouwen bij Amburix Belgian Craft Brewery in Overrepen.”

De naam ‘3700’ werd bedacht door Dirk. Voor het etiket werd een wedstrijd georganiseerd, waarbij uiteindelijk voor het ontwerp van Katia Roeffart uit Neerepen gekozen werd. “Ik heb gekozen voor tekeningen van dieren en planten die je in Tongeren tegenkomt tijdens een wandeling in de natuur”, motiveerde Katia. diro