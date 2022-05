Oudsbergen

Op zijn strandsloffen, in korte broek en overgebracht van de gevangenis van Beveren kwam Fakher El-Kessis getuigen op het proces over de moord op Silvio Aquino. De vermeende opdrachtgever Martino Trotta verwijst naar de ‘Beach boy’ als iemand die Nouri of zijn alibi kent. Tevergeefs zo blijkt.