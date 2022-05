Leden Gymclub Gingelom tonen turnkunsten aan ouders en sympathisanten

Gingelom

Het turnseizoen zit er bijna op en dus gaf de gemeentelijke Gymclub Gingelom een demonstratie voor de ouders van de gymnasten. De kinderen maakten er geen wedstrijd van, maar toonden de aanwezigen wat ze elke week oefenen.

De gymclub doet niet alleen aan puur turnen, maar ook activiteiten die in het verlengde daarvan liggen: wedstrijdgymnastiek, trampoline, acrogym en dans. “Zo’n demo kent alleen maar winnaars: onderlinge waardering, van elkaar leren en met elkaar optrekken motiveert veel kinderen om lid te blijven”, zegt sportfunctionaris Francis Meirens. “Tijdens de coronaperiode hadden we wat terugval, maar inmiddels hebben we weer bijna 100 leden die opgedeeld zijn in twee leeftijdscategorieën, van 4 tot 6 jaar en van 7 tot 18 jaar. Dit jaar bestaan we 15 jaar. Bovendien zijn we een voedingsbodem waar we al toptalenten ontdekt hebben, die we steevast verwijzen naar grote clubs. Turnen is een van de meest complete sporten waarbij kracht, souplesse en evenwicht enorm belangrijk zijn en bovendien alle spiergroepen aangesproken worden. Het is een ideale sport voor kinderen in ontwikkeling.” erre

© Erwin Reyskens

© Erwin Reyskens