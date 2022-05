Negen rijbewijzen ingetrokken bij controleactie in Beringen, Ham en Tessenderlo

De politie controleerde op de Kasteletsingel, Koolmijnlaan, Tessenderlosesteenweg en Paalsesteenweg in Beringen; op de Industrieweg en de Havenlaan in Tessenderlo; en op de Heppensesteenweg in Ham. In totaal werd de snelheid van 1.262 voertuigen gecontroleerd. 203 bestuurders reden te snel, zes verloren hun rijbewijs. Een van hen haalde zelfs 146 km/uur op de Kasteletsingel, ruim dubbel zo snel als toegelaten. Een bestuurder die zijn gsm gebruikte, moest zijn rijbewijs ook voor 8 dagen afgeven. Net als twee chauffeurs die te veel gedronken hadden. siol