GEPROEFD. Stad 10, waar de keuken veel minder vanzelfsprekend is dan de naam

Het is altijd een beetje risky om een restaurant aan te bevelen aan vrienden of kennissen. Persoonlijke smaak, de ingrediënten, humeur: het zijn maar enkele van de vele factoren die je appreciatie kunnen beïnvloeden. Een lunch of diner is vaak een momentopname. Toch durven we zeggen: Bert Brouwers heeft de potentie om een topper te worden. Zelden beter gegeten in een pas geopend restaurant van een jonge chef.

Dat hoeft niet te verbazen. Na zijn koksopleiding in Geel en Koksijde deed de 26-jarige Brouwers ervaring op in de sterrenzaken Innesto, Cuchara en Ralf Berendsen. Dat merkte je meteen al aan de vijf (!) amuses: allemaal even verfijnd en vooral intens van smaak. Inbegrepen in de prijs voor de driegangenlunch van 42 euro. Een prikje als je bedenkt dat je in veel brasseries evenveel betaalt voor één gerecht. En vooral als je nagaat wat je in Stad 10 voor dat bedrag krijgt.

© Luc Daelemans

We gingen van start met een royaal stuk kabeljauw met asperges, verveine – fijne citroenachtige geur – en gebrande ui. De vis viel mooi uiteen in glazige stukjes, de zachte saus matchte als aardbei met Wimbledon. De chef kwam het gerecht zelf opdienen, een meerwaarde. Het hoofdgerecht dan: een lange, rosé gebakken moot eend in een zachte jus. Daarbij serveerde Bert fregola (parelpasta), artisjok en een heerlijke crème van aubergine met miso.

We sloten af met het beste dessert in maanden: aardbei in een aardbeienbouillon met frisse yoghurt, vlierbloesem en dragon. Topgerecht. De koffie werd opgediend met mignardises die al even verfijnd waren als de amuses. Conclusie: Bert Brouwers gaat een mooie toekomst tegemoet. Zijn keuken is veel minder vanzelfsprekend dan de naam die hij aan zijn restaurant gaf. We zijn echt benieuwd welke quotering hij op het einde van het jaar in de culinaire gids Gault&Millau gaat krijgen.

© Luc Daelemans

Waarom hier uiteten?

1. Het interieur is een aangename combinatie van een granietkleurige vloer, zwarte wandaccenten, natuurhouten tafels en olijfgroene stoelen. Spacy muziek zorgt voor een rustige sfeer.

2. Mooie wijnkaart. We dronken onder meer een champagne van het huis Lacroix-Triaulaire (80% chardonnay, 20% pinot noir) en een muscadet, die door zijn droge en mineraalrijke karakter uitstekend paste bij het voorgerecht.

3. Net als de jonge chef heeft de jonge maître Raquel alles om het te maken in haar vak. Ze is erg attent en stelt met kennis van zaken de wijnen voor. Niet te veel uitleg, maar ook niet te weinig. Zoals de meeste gasten het wensen.

LEES OOK. Onze man kookte voor drie Limburgse sterrenchefs en deelt zijn recepten

Praktisch

Adres

Stad 10, Hamont

Open

wo-za 12 en 18.30 uur

Info

www.stad10.be011/76.33.13