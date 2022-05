Heemkundige kring stelt naslagwerk over Kortessem in de Tweede Wereldoorlog voor

Kortessem

Op vrijdag 13 mei stelde de heemkundige kring van Kortessem het naslagwerk ‘Kortessem in de Tweede Wereldoorlog’ voor.

Jos Punie (foto), Daniel Bogaerts (foto) en Eugène Nicolaes van de heemkundige kring van Kortessem hebben de hoofden bij elkaar gestoken om samen een naslagwerk te maken. “We wilden het hele verhaal maken van Kortessem tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat was geen werk voor een man alleen”, klinkt het bij de mannen. “We besloten om dit verhaal samen te schrijven. Daniel Bogaerts, die zelf al een heel archief heeft over de inwoners en militairen tijdens de oorlog, stapte mee in het project. Bij het samenstellen van het boek konden we ook altijd terugvallen op de hulp van de andere medewerkers van onze heemkundige kring. Zo hielpen ze bijvoorbeeld bij het verzamelen van concrete informatie over dorpsgenoten die in het boek vermeld werden.” rapo

Alle info over het boek: jospunie@gmail.com