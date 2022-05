Twintiger doet zich voor als prostitué en bedreigt mannen met baseballknuppel voor geld

In de nacht van 27 op 28 mei 2018 sprak het slachtoffer (72) af met de 22-jarige man, die hij via chatbox had geboekt als prostitué. Op het moment van de seksdate in Bilzen daagde de twintiger samen met een kompaan op. “Ik vroeg hem waarom die jonge gast daar bij was”, zo vertelde het slachtoffer vorige maand aan de Tongerse rechter. “Een van hen haalde een baseballknuppel uit zijn jeansbroek. Ze stelden me meteen voor de keuze: geld afgeven of klappen krijgen.”

Het slachtoffer kon op de vlucht slaan en aanbellen bij buurtbewoners. “Ik heb gelopen voor mijn leven”, zo stelde de man. “Ze waren zo kwaad dat ze dan de ruit van mijn wagen hebben ingeslagen.” De man besliste om meteen aangifte te doen. “In dit wereldje durven slachtoffers vaak geen klacht indienen, maar omdat ik toch alleenstaande ben, heb ik weinig te verliezen. Ik stapte dus wel naar de politie.” De man krijgt een schadevergoeding van 328 euro.

Moeilijke jeugd

De twintiger kon na de klacht opgespoord worden via zijn gsm-signaal. Tijdens het uitlezen van zijn telefoon bleek dat de man meerdere slachtoffers probeerde te maken. “Hij heeft een moeilijke jeugd gehad en kwam op zijn achttiende zonder geld of enig perspectief op straat terecht na een verblijf in een tehuis. Hij betwist niet dat hij die man heeft afgeperst, maar hij stelt dat niet hij, maar wel zijn kompaan de auto vernielde. Ondertussen wordt hij langs alle kanten begeleid. Het is niet eenvoudig, maar hij is op goede weg”, zo sprak zijn raadsman.

Straf met uitstel

Ook de rechter houdt rekening met de weg die de man al aflegde en de begeleidingen bij het OCMW die hij volgde. “Vanuit het OCMW heeft men heel erg geïnvesteerd in een goede omkadering voor de beklaagde omdat het gaat om een mentaal kwetsbare jongere die zonder intensieve opvolging niet op eigen benen kan staan. Een effectieve bestraffing draagt een risico in zich dat alle reeds gedane inspanningen verloren zouden zijn”, zo luidt het vonnis. Daarom krijgt de man een celstraf van achttien maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressie- en drugsprobleem.