Tien kinderen bewaken zelf speeltuintjes in Riemst

Riemst

Sinds kort zijn er in Riemst ‘Riki Rangers’. Dat zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar die zich geëngageerd hebben om een oogje in het zeil te houden op een van de vele openbare speelpleintjes in de gemeente.

“We hadden aanvankelijk zeven kandidaten, maar inmiddels zijn er enkelen bijgekomen”, zegt schepen van jeugd Peter Neven (CD&V). “Zo hebben we nu tien rangers die samen met ons toezicht houden op verschillende speelpleintjes in de gemeente.”

“Ze helpen ons met de bewaking van de pleintjes”, vullen Elien Severens en Bernice Claessens van de gemeentelijke jeugddienst aan. “De kinderen melden eventuele gebreken aan de speeltuigen, maar ook vandalisme of zwerfvuil en proberen het pleintje proper te houden.”

De Riki-Rangers werden onlangs ontvangen op het gemeentehuis waar ze een officiële badge, een fluohesje, vuilniszakken, een grijper en handschoenen kregen. (eva)