Kerk wordt machtige concertzaal dankzij 125-jarige harmonie Sint-Cecilia

Hoeselt

Zondag kon de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Hoeselt eindelijk haar 125-jarig bestaan vieren in een volle Sint-Stefanuskerk.

“In 2020 bereikten we een hoogtepunt met een eerste prijs op het concours Roermond”, vertelt Balder Waumans. “Het jubileumconcert zou volgen, maar door de omstandigheden hebben de 55 muzikanten er dus pas de voorbije drie maanden samen voor kunnen repeteren. Naast de harmonie is er ook de jeugdgroep Dubbele Forte waarbij jongeren leren musiceren. Dat is nieuw bloed voor de harmonie.” In de akoestisch perfecte kerk klonk de muziek van de harmonie en de jeugdgroep goddelijk. De hele week loopt ook nog een expo in de kerk over de harmonie. frpe

Wie graag bij hen muzikant wil worden, vindt alle info op de website harmoniehoeselt.be