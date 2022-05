GIRO 2022. ETAPPE 16 (Salò - Aprica): plooit Richard Carapaz de tegenstand doormidden, of wordt hijzelf geplooid?

Het kan dinsdagmiddag spoken in de Alpen. Daags na de laatste rustdag staat de koninginnenrit op het programma. Met 5270 (!) hoogtemeters is dit ongetwijfeld de zwaarste etappe van het seizoen tot nog toe. Met vijf renners staan ze op zes dagen van Verona nog binnen de 61 seconden. Wie dinsdag op de Mortirolo een slechte dag heeft, kan het vergeten. Dit is ook dé lakmoesproef voor leider Richard Carapaz.

Start: om 11 uur in Salò

Aankomst: om 17.15 uur in Aprica

Afstand: 202 km (neutralisatie van 9 km)

Het parcours

Het is de dag van de Mortirolo, een Italiaanse berg met een naam als een klok. Aan die legendarische klim gaat de Goletto di Cadino (top op 1938 meter) vooraf en daarna volgt nog de Santa Christina. Of drie cols van eerste categorie op het dagschema. Het is op de op één na zwaarste bergetappe die nog rest.

Het goede nieuws is dat de Mortirolo niet langs de zwaarste kant wordt beklommen, maar vanuit Monno, zoals dat vijf jaar geleden het geval was. Toch nog altijd goed voor 12,6 kilometer klimmen met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,6 procent. Het venijn kan in de staart zitten, want de laatste 6,6 km van de derde col van eerste categorie stijgt de Santa Christina gemiddeld 10,1 procent. De organisator koos wel voor een finish in Aprica na een stukje dalen.

De favorieten

Ook richting Aprica kunnen we een wedstrijd binnen de wedstrijd krijgen: een koers om de koninginnenrit te winnen en een strijd om de eindzege. Het is simpel: Jai Hindley, Mikel Landa of de stokoude Domenico Pozzovivo moeten vanaf nu elke geboden kans grijpen. Zelfs João Almeida, beginnend met dertig seconden achterstand, kan het zich niet veroorloven om in deze positie te beginnen aan de slottijdrit van 17,1 km in Verona. Richard Carapaz zei wel zaterdagavond in Turijn dat hij uitsluitend aan verdedigen zou denken, maar ook de Ecuadoraan kan het zich niet veroorloven om met zo’n krappe voorsprong aan het moeilijke slotweekend te beginnen.

Dit zijn de sleutelmomenten

De laatste veertig kilometer worden belangrijk voor de oorlog om de eindzege, terwijl de laatste tien kilometer cruciaal zijn voor de dagwinst.

Anderzijds is er nog het gevecht om de ‘maglia azzurra’ die na zondag met Koen Bouwman en Giulio Ciccone nieuw leven is ingeblazen. Gegarandeerd gaan de twee proberen om mee te zitten in de vlucht naar de Goletto di Cadino, de eerste van de drie grote valkuilen van de dag. Al kan het er soms vreemd aan toegaan in een koninginnenrit. Niet zelden wil de kandidaat-eindwinnaar in zo’n etappe zelf de kroon op het hoofd zetten.

Dit moet u nog weten

De Giro-renners zullen maandagavond en dinsdagmorgen nauwlettend de weersvoorspellingen in de gaten houden. Het goede én droge weer van de voorbije twee weken lijkt voorbij. Voor hetzelfde geld dondert en bliksemt het letterlijk in de finale van de koninginnenrit, al wordt het een dubbeltje op zijn kant. Zondag nog leek het vanaf 16 uur al prijs te zijn, nu schuiven de voorspellingen eerder op naar de avond toe.

Het is dinsdag 24 mei de nationale feestdag in Eritrea. Het Afrikaanse land werd 31 jaar geleden onafhankelijk. Alleen Kudus en Tesfatsion (allebei zondag in de aanval) kunnen die dag nog kleuren voor het Italiaanse ex-kolonieland, want Girmay stapte woensdagmorgen al uit de Giro na het kurkincident in Jesi, waar hij de rit won.