Kinderen schenken 150 rugzakjes vol dromen aan Oekraïense leeftijdsgenoten

Sint-Truiden

De leerlingen van GO! Atheneum Sint-Truiden en GO! Het Wijdeland doken de afgelopen week in hun kasten op zoek naar hun vroegere schooltas en mooie spullen die ze niet meer gebruiken. Zo maakten ze samen met hun klastitularissen maar liefst 150 rugzakjes vol dromen.

“Na een kleine opruimbeurt vulden de leerlingen verschillende rugzakken met schrijfgerief, knuffels, kaartspelen, schriften en spelletjes, maar ook met verzorgingsproducten zoals zeep, maandverband, parfum, pleisters en zelfs plaktattoos”, zegt directeur Ninie Coemans. “Die rugzakken vol spullen worden geschonken aan Oekraïense leeftijdsgenoten.” jcr