Maasmechelen

Na de blind auditions waarbij alle vier coaches de stoelen draaiden, een uitmuntende knockout en een schitterende halve finale, mag de Maasmechelse Anne de Limburgse kleuren verdedigen in de finale van ‘The Voice Kids’. Het wordt een straffe finale en elke kandidaat is aan elkaar gewaagd. Anne kiest voor een straf, maar geen makkelijk nummer. Vrijdag 27 mei is de finale op tv.