Dilsen-Stokkem

Het covidbrekske in Dilsen-Stokkem steekt weer in een nieuw kleedje, dit keer met zelfgemaakte en levensechte beelden. Het thema is opnieuw leren kijken naar de natuur en schoonheid leren zien in kleine eenvoudige dingen, zoals een kind, een vogeltje, een nest, een bloem... Opnieuw leren rondom je kijken en genieten van al dat moois, weg van het jachtige leven.