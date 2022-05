Giro-organisator bereid om pizza Hawaï te eten, maar… dan moet Mathieu van der Poel nog eens winnen

Voor de Italianen vloekt fruit met pizza evenveel als voor wij Belgen frieten met confituur. In het begin van de Giro was er al een running gag toen er een foto opdook waarop Mathieu van der Poel ketchup op zijn pizza spoot. Zondagavond postte MVDP een nieuwe foto met een pizza Hawaii op zijn schoot. De Nederlandse journalist antwoordde erop met: “Als ze weer zijn vergeten om olijven op je pizza te doen.” Waarop de Nederlandse ex-rozetruidrager repliceerde met: ananas, gevolgd door een veelzeggend icoontje.

Véél kansen heeft Mathieu van der Poel niet meer om de Italianen pizza Hawaï te laten vreten. De grootste kans is de etappe van donderdag van Borgo Valsugana naar Treviso. Al de rest is heel zware turf. Of verrast MVDP in de slottijdrit van Verona? Wait and see. (hc)