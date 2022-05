Sportieve staf Antwerp kleurt straks oranje: met Stegeman en Dirkx staan nog meer Nederlanders klaar

De sportieve staf van Antwerp zal oranje kleuren volgend seizoen, want Mark van Bommel, die een akkoord heeft om de nieuwe coach te worden, brengt meerdere Nederlandse assistenten mee. Naast Andries Ulderink (52) staan ook John Stegeman (45) en Jürgen Dirkx (46) klaar in de coulissen.

Stegeman is een oud-aanvaller die al drie jobs als hoofdtrainer had. Hij begon als assistent bij Heracles, waar hij gespeeld heeft, en werd daar in 2014 T1. Hij dwong voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal af. Nadien stond hij ook aan het roer bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Aan ervaring dus geen gebrek.

Dirkx is vooral bekend als speler, als centrale verdediger bij PSV. Daar begon hij ook z’n trainerscarrière en had hij de voorbije negen jaar meerdere jobs in de jeugdwerking. Afgelopen seizoen leidde hij de U18.

Nu het vertrek van Brian Priske officieel is, zal de aanstelling van Van Bommel dat weldra ook zijn. En dan kan ook de komst van de verschillende assistenten worden afgerond. Met Anders Nielsen vertrok al een T2 en met Peder Hansen de keeperstrainer, dus er is al wat ruimte. Rudi Cossey (assistent en einde contract), Maxime Biset (stilstaande fases) en Stephen Foyston (videoanalyse) wachten nog op een gesprek met de nieuwe coach om duidelijkheid te krijgen.