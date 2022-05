Het jasje van ‘De mol’, een zak vol lucht en een paar trouwschoenen: dit shopte team Billie deze week

Niets zegt meer zomer dan een spatje kleur: op onze jukbeenderen of neus, een felblauw jasje of twee of een groene zak vol zwoele lucht ...

Trouwschoentje

Eva, lay-out: “Aan deze elegante sandaaltjes kon ik niet weerstaan. Ze zijn blijkbaar van een trouwcollectie, ik kocht ze om naar een trouw te gaan. Even goed.”

Hoge sandalen ‘Luna Blush Bronze’ van Atelier Content, 289 euro

Lekker doorzakken

Nanerle, eindredactie: “Op zonnige dagen vind je me lekker lui hangend in mijn Lamzac. Handig, want je neemt ‘m overal mee en hij is op een-twee-drie gevuld met lucht.”

Lucht zitzak ‘Lamzac’ van Fatboy, 89 euro

Poederroze op je neus

Lien, redactrice: “Bij een huwelijk met goed weer hoort een zonnebril. Niet in klassiek zwart maar in zacht poederroze.”

Zonnebril ‘Jayla’ van Jimmy Choo, 295 euro

Zoals in De mol

An, coördinatie: “Ja, ik ben de mol! Of toch eventjes, wanneer ik dit kostuum aan heb. Uma droeg ‘m ook tijdens de finale van het gelijknamige programma.”

Jacquard blazer (59,95 euro) en broek (39,95 euro) in dierenprint , van Zara

Favoriet printje

Eva, lay-out: “Op zoek naar een lang kleed kwam ik deze met prachtige print tegen. Nieuwe favoriet in mijn kast!”

Donkerblauwe en beige midi-jurk van Essentiel, 225 euro

Glow up

Lise, adjunct-chef: “Een streepje highlighter zorgt voor een instant feestsfeertje op m’n gezicht. Onmisbaar tijdens de zomermaanden.”

Highlighterstick ‘Glow Time’ van Jane Iredale, 40 euro

Marni mania

Lise, adjunct-chef: “Een collab die al een tijdje in mijn agenda stond is die van Uniqlo en Marni. Het jasje (uit de mannencollectie!) met blauwe ruitjes kon niet snel genoeg in mijn kleerkast belanden.”

Oversized jasje van Marni voor Uniqlo, 79,90 euro

