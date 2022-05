Wat doe je als de vriendschap van je partner met zijn ex je relatie verstoort? Relatie-expert Rika Ponnet geeft raad

Ze is 25 en is gek op haar lief van zes maand. Ze delen het bed en hun dromen. Zij denkt aan een toekomst samen, hij leeft “in het hier en nu”. Hij houdt van zijn vrijheid en spreekt regelmatig af met zijn ex-vriendinnen. Dat maakt haar onzeker en bang. Wat doe je wanneer de vriendschap van je lief met zijn exen een stoorzender is in je relatie? Relatie-experte Rika Ponnet geeft raad.