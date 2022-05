OVERZICHT. Limburg is een sterrenzaak rijker: zij kregen één, twee of zelfs drie sterren

Er werd al een eerste groepsfoto gemaakt met alle sterrenchefs tot plots werd aangekondigd dat Tim Boury van restaurant Boury in Roeselare ook even het podium op mocht om zijn derde sterin ontvangst te nemen. “Niet te geloven”, zei Boury bij het zien van de drie sterren op zijn vest. En zo is hij naast Zilte en Hof van Cleve één van de drie chefs die drie sterren naast zijn naam mag zetten.

Zilte met chef viki Geunes en Hof van Cleve met chef Peter Goossens mochten voordien ook al het podium op want beiden mochten zij hun drie sterren ook dit jaar behouden. Peter Goossens krijgt voor het achttiende jaar op rij een derde ster. “Dank jullie allemaal. Het is een uniek moment om hier weer te mogen staan. Waar doen we het voor? Met mijn vrouw en heel het team doen we het voor onze klanten om hen een uniek moment te laten beleven. Daar draait gastronomie om”, zegt Goossens. Heel wat sterren die vandaag het podium op mochten begonnen ook in de keuken van Goossens. “Dat is het mooie aan mentor zijn, dat je de toekomst kan verzekeren”, zei Goossens.

Twee sterren

Drie Belgische restaurants mochten ook hun twee sterren in ontvangst nemen. Colette - de Vijvers met chef Tijs Vervloet uit Averbode mocht als eerste chef een tweede ster in ontvangst nemen. “Uitzonderlijk licht en elegant met groot respect voor de producten”, beschreven de inspecteurs het. “Het is fantastisch, geweldig werk van heel onze equipe. het is een helse rit, de weg naar het doel is zwaar. Maar we hebben het bereikt. En dat is groot feest. We staan voor veel uitdagingen maar we hebben fantastische mensen rondom ons. Onder andere mijn vrouw die in de zaak staat met twee kinderen. Maar dit is het summum”, reageerde hij.

Ook het Brusselse Restaurant La Villa Loraine met chef Yves Mattagne kreeg vandaag een tweede ster. De inspecteurs noemen Yves een mentor voor vele andere chefs. “Dat maakt me blij maar een ster krijgen, dat doe je niet alleen maar met heel je team”, reageerde Yves. Hij bedankte ook Charles, zijn nieuwe chef. “We gaan samen verder doen wat we altijd al deden: de klant gelukkig maken”.

Restaurant Hertog Jan at Botanic met chef Gert De Mangeleer mocht ook een tweede ster in ontvangst nemen. Het restaurant bevindt zich in het pas geopende hotel The Botanic Sanctuary in Antwerpen. Chef Gert was duidelijk even de kluts kwijt toen hij de micro in handen kreeg: “We hebben ene kleinschalig concept met vijf tafels. Het is fantastisch om weer creatief bezig te kunnen zijn”. In totaal kregen drie restaurants een tweede Michelin-ster vandaag.

Eerste ster

In totaal mochten zestien chefs het podium op voor hun eerste ster, vorig jaar waren dat nog 10 restaurants. Dit zijn de zestien restaurants met één ster:

Ruben Christiaens van Vintage uit Kontich mocht als eerste het podium op om zijn eerste ster in ontvangst te nemen. “Het is wakker worden in een droom”, zei hij. Ook restaurants Hert met chef Alex Verhoeven in Turnhout, Arden met chef Marius Bosmans in Villers-sur-Lesse mag ook voor het eerst een ster in ontvangst nemen. Ook hij krijgt een witte vest aangeboden, net als alle andere chefs die een ster krijgen. Fine Fleur met chef Thomas Dierpersloot uit Antwerpen, chef Frederick Dhooge van restaurant In Den Hert in Wannegem-Lede, Quai n4 uit Ath, Dimitri De Konick van het Antwerpse restaurant Nebo, Fleur de Lin in Zele, Luxemburgs restaurant Ryôdô, het Mechelse restaurant Tinèlle, restaurant Rebelle , restaurant Aurum by Kirchens in Ordingen, La Villa de Camille et Julien uit Luxemburg, Dim Dining uit Antwerpen, Restaurant Sense uit Waasmunster en het Luikse restaurant Toma van chef Thomas Troupin kregen vandaag een eerste ster.

Groene ster, beste sommelier en Young Chef Award

Net als vorig jaar werd er een Groene Ster uitgereikt. “Dat is een ster voor de restaurants die geleid worden door chefs en personeel die trachten de gastronomie van morgen te inspireren”, zegt Gwendal Poullennec. “Vorig jaar hadden we er tien, en ook zij vragen we om nu even het podium op de klimmen”, klinkt het nog. Slechts 3 cheffen van de tien waren vandaag aanwezig in Bergen. Bovenop de tien van vorig jaar, krijgt nu ook chef Thomas Troupin van restaurant Toma, als enige chef dit jaar een Groene Ster.

Er werd ook een Award uitgereikt voor de beste sommelier. Die is voor Maxime Sanzot van restaurant Racines in Floreffe. De man heeft zelfs een eigen restaurant, wijnbar en boetiek.

De Young Chef Award ging dit jaar naar Ruben Christians van het Restaurant Vintage in Kontich. “We willen hiermee aantonen dat men ook heel jong kan beginnen”, geeft Gwendal Poullennec aan voor de Young Chef Award wordt uitgereikt aan een jong talent. Ruben is 25 jaar oud. Hij krijgt een cheffenvest alsook een award van Michelin.