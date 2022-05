Zoo geeft babygiraf op maat gemaakte brace omdat ze moeite had met stappen: “Haar overlevingskansen waren heel klein”

Msituni werd op 1 februari geboren in de San Diego Zoo in de Amerikaanse staat Californië, maar al snel bleek dat de giraf niet goed kon stappen. De baby heeft een aandoening aan de voorpoten en werd door haar moeder verstoten, waardoor haar overlevingskansen “heel klein” waren, aldus de zoo. Er moest snel ingegrepen worden om de lange poten van Msituni te corrigeren, maar tijdelijke beensteunen bleken te broos. Dus kreeg ze een echte brace – in girafmotief, zodat ze niet zou opvallen in de kudde – die op maat werd gemaakt in koolstofvezel. Met succes: de poten van Msituni groeiden recht en na 39 dagen kan de baby vrolijk en zonder brace rondhuppelen met giraf Yamikani, die haar ‘adopteerde’, en adoptiezusje Nuru.