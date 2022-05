Oostenrijker Andreas Wieland (38) wordt de nieuwe coach van Beerschot

De Oostenrijker Andreas Wieland wordt de nieuwe hoofdcoach van Beerschot. Hij neemt de fakkel over van Greg Vanderidt die sinds februari de ploeg ad interim onder zijn hoede had. Andreas Wieland is een vrij onervaren Oostenrijkse coach, die er ondanks zijn jonge leeftijd al een aardig traject heeft opzitten. In september van dit seizoen kreeg hij voor het eerst een eersteklasser in het profvoetbal onder zijn hoede. Wieland was sinds 2019 als assistent-trainer aan de slag bij LASK Linz en volgde er in september de ontslagen Dominik Thalhammer op als hoofdcoach.

Onder het bewind van Wieland overwinterde LASK dit seizoen in de Conference League, het sneuvelde uiteindelijk in de 1/16de finales tegen Slavia Praag. In de competitie waren de resultaten wisselvalliger. LASK won onder Wieland slechts een derde van de competitiewedstrijden en eindigde achtste op twaalf ploegen. De nummers zeven tot en met twaalf spelen in Oostenrijk een degradatie play-off. Eind april werd Wieland ontslagen na een 4-0 nederlaag tegen WSG Tirol. LASK stond op dat moment tweede in de degradatie play-offs en heeft die plek kunnen vasthouden onder opvolger Dietmar Kühbauer. Daardoor is LASK nog steeds in de running voor Europees voetbal volgend seizoen.

Zevende T1 bij Beerschot in minder dan twee jaar

Bij Beerschot wordt Wieland de zevende T1 in anderhalf jaar tijd. Na het opstappen van Hernán Losada in januari 2021 hadden eerder ook Will Still, Peter Maes, Marc Noë, Javier Torrente en Greg Vanderidt het eerste elftal van Beerschot onder hun hoede. Hoe de toekomst van Vanderidt eruitziet, is overigens nog onduidelijk. De 50-jarige Vanderidt nam in februari ad interim over van de ontslagen Torrente en heeft bij Beerschot nog een contract als assistent-trainer tot medio 2025.

Wieland lijkt qua profiel een beetje op ex-coach Will Still, die overigens ook op de long list stond maar wellicht bij de beloften van Standard aan de slag gaat. Zo heeft ook Wieland zelf nooit op het hoogste niveau gevoetbald. Op zijn 25ste nam hij voor het eerst een jeugdploeg onder zijn hoede. Op zijn 32ste werd hij trainer van de nationale U17 van Oostenrijk, een jaar later stapte hij over naar de U18. Via tweedeklasser FC Juniors OÖ belandde hij in 2019 bij LASK Linz. Hij was er assistent-trainer van Valérien Ismael en Dominik Thalhammer. Ismael is intussen hoofdcoach bij Besiktas, Thalhammer bij Cercle Brugge. Als assistent-coach zat Wieland twee jaar geleden op de bank in de 0-1 overwinning van LASK tegen Antwerp in de groepsfase van de Europa League. Beerschot wordt zijn eerste buitenlandse avontuur.