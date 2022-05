Karen: “Onze architect begreep meteen wat we wilden: de authenticiteit van het huis onderstrepen en het tegelijkertijd een moderne look geven” — © Geert Van de Velde

Een huis met een toren én een extra huisje in de tuin? Karen en Stijn bliezen deze bijzondere woning van een eeuw oud nieuw leven in, zonder de charme van het verleden weg te nemen. Hoe ze dat deden? “Door de juiste architect in te schakelen.”