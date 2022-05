Kobe Pauwels start zijn EK met een zege: “Winnen onder zo’n druk is fantastisch”

Heppenaar Kobe Pauwels is uitstekend begonnen aan het EK rallycross (RX3). De vice-kampioen van vorig jaar pakte in de slotmeters de zege in het Hongaarse Nyirad.

Kobe Pauwels (17) begon aan het weekend als de grote favoriet. In zijn eerste seizoen was hij immers al meteen vice-kampioen geworden, en bovendien mogen enkele Russische concurrenten momenteel niet meedoen. Toch was het verrassend de Tsjech Jan Cerny die na de reeksen op kop stond. In de derde reeks kwamen Pauwels en Cerny tegen elkaar uit en kwam het tot een contact, waardoor Pauwels’ Audi van Volland Racing even in de vangrails stond. Maar in de finale sloeg de Heppenaar terug. In het zicht van de finishlijn ging hij nog voorbij de Skoda van Cerny.

Kobe Pauwels (22). — © Red Bull

“Ongelooflijk”, zei Pauwels. “Na de eerste en derde heat leek het heel moeilijk te worden. Maar met de steun van mijn team en mijn familie is het toch gelukt. Ik wist dat ik maar één ronde had om het verschil te maken, maar ik had eerder in het weekend al gezien dat ik het snelst was als ik de vrije baan kreeg. Winnen onder zo’n druk is fantastisch!”

In de topklasse van het EK, de RX1, werd onze landgenoot Enzo Ide (Audi van EKS) tweede achter de Zweed Anton Marklund.

De volgende manche van het EK vindt op 2 en 3 juli plaats in het Zweedse Höljes. Daar begint dan ook het elektrische tijdperk van het WK rallycross.

