HSBC schorst directeur die klimaatverandering minimaliseert: “Amsterdam ligt al eeuwen onder water”

HSBC heeft een hooggeplaatste directeur geschorst die de klimaatverandering geminimaliseerd had. Dat meldt de Financial Times. Klimaatorganisaties vrezen dat hij evenwel niet de enige is met dergelijke overtuigingen binnen de bank.

De krant schreef zondag op basis van bronnen dichtbij het dossier dat de Britse bank Stuart Kirk, global head of responsable investments bij HSBC Asset Management, geschorst heeft nadat die centrale bankiers en politieke verantwoordelijken ervan beschuldigd had de impact van de klimaatverandering te overdrijven.

Woordvoerders van HSBC wilden maandag geen commentaar kwijt over het bericht. Zondag had Noel Quinn, algemeen directeur van de groep, nog te kennen gegeven “helemaal niet akkoord te zijn met de uitspraken” van Kirk. “Ze zijn niet in lijn met de strategie van HSBC en weerspiegelen niet de standpunten van de directie”, aldus Quinn.

Kirk had volgens de Financial Times onder meer verklaard dat er toch geen probleem zou zijn als Miami binnen honderd jaar zes meter onder water ligt. “Amsterdam ligt al eeuwen onder water en is een heel leuke plaats. We zullen ons aanpassen.”