Maryna Zanevska meteen out op Roland Garros, Iga Swiatek zet indrukwekkende zegereeks voort

Onze landgenote Maryna Zanevska ging in de eerste ronde in twee sets met 6-3 en 6-1 onderuit tegen de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74). De wedstrijd duurde 1 uur en 11 minuten.

Voor het eerst sinds 2016 stond Zanevska, die goed op dreef was, opnieuw op de hoofdtabel van Roland Garros. Bij haar drie deelnames slaagde ze er nog niet in om de eerste ronde te overleven.

In de tweede ronde ontmoet Zheng de winnares van het duel tussen de Roemeense Simona Halep (WTA 19), die in 2018 Roland Garros op haar naam schreef, en de Duitse lucky loser Nastasja Schunk (WTA 165).

Zanevska treedt op het Parijse gravel ook in het dubbel aan. Samen met Kimberley Zimmermann speelt ze in de eerste ronde tegen de Poolse Katarzyna Kawa en de Slovaakse Tereza Mihalikova.

Swiatek boekt 29ste zege op rij

’s Werelds nummer één Iga Świątek kende geen probleem met de Oekraïense kwalificatiespeelster Lesia Tsurenko (WTA 119): 6-2 en 6-0 na slechts 54 minuten. Het was haar 29ste opeenvolgende overwinning.

Swiatek neemt het in de tweede ronde mogelijk opnieuw op tegen een Oekraïense. Dan moet Dayana Yastremska (WTA 82) wel nog zien te winnen van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 43).

Swiatek won Roland Garros in 2020. In een door het coronavirus uitgestelde editie haalde ze het toen in de finale van de Amerikaanse Sofia Kenin. Een week geleden verlengde ze haar titel op het WTA 1000-toernooi in Rome, goed voor een vijfde toernooizege op een rij.

Osaka sneuvelt in openingsronde

Voormalig nummer 1 van de wereld Naomi Osaka (WTA 38) is al uitgeschakeld in de eerste ronde.

De Japanse viervoudige grandslamwinnares, recent op de sukkel met haar achillespees, verloor met 7-5 en 6-4 van de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 28), in 2019 halvefinaliste op het Parijse gravel.

Vorig jaar trok Osaka zich terug uit Roland Garros, na de commotie over haar beslissing niet deel te nemen aan de persconferenties.

In de tweede ronde treft Anisimova de Kroatische Donna Vekic (WTA 100), die in een duel tussen twee qualifiers de Zweedse Mirjam Bjorklund (WTA 148) met 7-6 (8/6) en 6-2 versloeg.

Partij van Bonaventure onderbroken

De partij van onze landgenote Ysaline Bonaventure (WTA - 168) en de Canadese Bianca Vanessa Andreescu (WTA - 72) werd onderbroken omwille van regenval. Bonaventure had de eerste set verrassend gewonnen met 3-6 won en verloor de tweede met 7-5. In de derde set stond het 3-0 in het voordeel van Andreescu.