Comme chez soi verliest Michelinster: “Tot onze grote verbazing”

“Wij vernemen tot onze grote verbazing dat ons restaurant zijn Michelinster werd ontnomen”, klinkt het bij chef Lionel Rigolet. “Wij willen ons fantastisch team, onze trouwe klanten, onze vrienden en familie bedanken voor hun niet-aflatende steun in goede en slechte tijden: hun aanwezigheid gaat recht naar ons hart en is alle sterren van de wereld waard. Comme chez soi is op de eerste plaats een huis dat graag ontvangt, behaagt en deelt. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.”

Comme chez soi is een instituut in de Belgische culinaire wereld. Het restaurant, dat decennialang werd uitgebaat door Pierre Wynants, had van 1979 tot 2006 drie Michelinsterren. Toen Lionel Rigolet, de schoonzoon van Wynants, de zaak in 2006 overnam, verloor het restaurant een eerste Michelinster. Nu verliest het dus een tweede Michelinster, waardoor het nog één ster overhoudt.