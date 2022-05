Jongeren bestijgen via stelling de top van burchtruïne in Brustem

Zondagnamiddag zijn minstens twee jongeren naar de top van de middeleeuwse burcht in Brustem gekropen. De burcht staat sinds een paar weken in de steigers voor renovatiewerken. Als de jongeren gevat worden, riskeren ze een GAS-boete.

“Het is ten stelligste verboden om het terrein van de restauratiewerken te betreden”, benadrukt Jelle Engelbosch, schepen van Monumenten. “Het is duidelijk aangegeven dat er een verbod is voor het betreden van de erfgoedzone. Daarbij is het levensgevaarlijk omdat er brokstukken kunnen loskomen. Wij zullen dit met alle mogelijke middelen strafrechtelijk te vervolgen.” Ook bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken wordt de site nauwlettend in de gaten gehouden met camera’s.

“Er is camerabewaking en we zullen de beelden nauwlettend analyseren en de betrokken personen verbaliseren. Ze riskeren een GAS-boete. Het is erg gevaarlijk en als er iets fout loopt, is er ook geen verzekering die tussenkomt”, besluit korpschef Steve Provost.(JCr)